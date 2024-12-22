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Yozgat'ta Trafik Kazası: Karı Koca Yaralandı

Yozgat'ta Trafik Kazası: Karı Koca Yaralandı
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Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil ters döndü. Kazada karı koca yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ters döndü. Kazada karı koca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dişli köyü yakınlarında meydana geldi. Sorgun istikametinden Yozgat istikametine gitmekte olan A.Ş. idaresinde ki 38 HB 901 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek ters döndü. Kazada sürücü ile ismi öğrenilemeyen eşi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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