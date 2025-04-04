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Yozgat'ta Tiktok Canlı Yayınında Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı

Yozgat'ta Tiktok Canlı Yayınında Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, sosyal medya platformu Tiktok üzerinden canlı yayın açarak kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayda tarihi olduğu değerlendirilen bir taş ve bir balyoz ele geçirildi.

Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tiktok'tan canlı yayın açarak kaçak kazıya giden 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, sosyal medya platformu olan Tiktok üzerinden canlı yayın açıp kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. JASAT ve KOM Şube ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan R.Ü., S.Ö., Y.S., H. A., A.E.A. ve Y.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Olayda 1 adet balyoz ve 1 adet tarihi obje olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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