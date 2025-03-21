Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonu: 17 Sikke Ele Geçirildi
Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 17 adet tarihi sikke ele geçirildi. Operasyonda şüpheliler E.A. ve L.C. gözaltına alındı.
Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda 17 adet sikke ele geçirildi.
Yozgat merkezde tarihi eser bulundurduğu tespit edilen E.A.ve L.C. isimli şüphelilerin adreslerine operasyon yapıldı. 17 adet sikkenin ele geçirildiği operasyonda şüpheliler E.A. ve L.C.nin gözaltına alındı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa