İki büyükşehirde 5 gün boyunca eylemler yasaklandı

İstanbul'un ardından iki büyükşehirde daha 5 günlük yasak
'Gölge başkan' diye anılan Ertan Yıldız yakalandı! İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu

'Gölge başkan' yakalandı! İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu
Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfeklerini böyle savundu

Evinde çıkan paraları ve av tüfeklerini böyle savundu
Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo

Gözaltındaki İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo

Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonu: 17 Sikke Ele Geçirildi

Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonu: 17 Sikke Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 17 adet tarihi sikke ele geçirildi. Operasyonda şüpheliler E.A. ve L.C. gözaltına alındı.

Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda 17 adet sikke ele geçirildi.

Yozgat merkezde tarihi eser bulundurduğu tespit edilen E.A.ve L.C. isimli şüphelilerin adreslerine operasyon yapıldı. 17 adet sikkenin ele geçirildiği operasyonda şüpheliler E.A. ve L.C.nin gözaltına alındı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title