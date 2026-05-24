Yozgat'ta otomobil takla attı: 4 yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen kazada takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Akdağmadeni ilçesine bağlı Melikli köyü mevkiinde meydana geldi. F.G. idaresindeki 06 ATB 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü iel araçtaki yolcular A.G, H.G. ve H.G yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
