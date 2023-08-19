Yozgat'ta silahlı kovalamaca

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir kişinin, kavga ettiği kişileri tüfekle kovaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir kişinin, kavga ettiği kişileri tüfekle kovaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik kameralarıyla anbean kaydedilen silahlı kovalamaca iki gün önce Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşandı. Görüntülerde bir kişinin uzun namlulu bir tüfekle iki kişiyi ateş ederek kovaladığı görüldü. Olay sonrası gözaltına alının M.B.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - YOZGAT