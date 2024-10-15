Üye Girişi
Haberler

Yozgat'ta PKK/KCK Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Yozgat'ta PKK/KCK Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yozgat'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.E. ve M.E. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa yozgat Suriye Terör Hukuk Kck PKK

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki

Halkın tepkisini çeken yasa teklifine Özel de sessiz kalmadı

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 15 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! MemeFi günlük kombo nedir, ne işe yarar? 15 Ekim MemeFi günlük kombo nasıl alınır? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? 15 Ekim ATV yayın akışı! Bahar bu akşam var mı? 15 Ekim Bahar dizisi 20. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Melih Ünlüer kadını neden darp etti? Fatma Banu Çoban'ın sağlık durumu nasıl? Melih Ünlüer kimdir? AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer kaç yaşında ve nereli? İnfaz koruma memuru alımı ne zaman? 2024 Gardiyan (İnfaz koruma memuru) başvuru şartları neler? Victoria's Secret Fashion Show'da Irina Shayk var mı? Victoria's Secret Fashion Show'da Kendall Jenner var mı? Adana Lezzet Festivali ne zaman? Adana Lezzet Festivali girişi ücretli mi? Victoria's Secret Fashion Show'da Bella Hadid var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.