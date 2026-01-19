Haberler

Yozgat'ta otomobil alev alev yandı

Yozgat'ta otomobil alev alev yandı
Güncelleme:
Yozgat'ta park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı.

Yozgat'ta park halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Akdağ Mahallesinde park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
