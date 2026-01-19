Yozgat'ta otomobil alev alev yandı

Yozgat'ta park halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Akdağ Mahallesinde park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT