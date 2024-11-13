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Yozgat'ta Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 3 Ölü, 5 Yaralı

Yozgat'ta Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 3 Ölü, 5 Yaralı
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Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında otomobille minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgat'ta otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sorgun-Çekerek karayolu Beyyurdu köyü mevkiinde meydana geldi. D.T. yönetimindeki 06 ESJ 321 plakalı minibüs, D.D. idaresindeki 66 LN 701 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan M.B. olay yerinde hayatını kaybetti, minibüs ve otomobildeki toplam 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan P.B. ve D.D. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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