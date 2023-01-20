Yozgat'ta otomobil kafeye daldı: 5 yaralı
3. Sayfa Haberleri
Yozgat'ta otomobil kafeye daldı: 5 yaralı Yozgat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir kafeye daldı, kazada sürücü ile birlikte kafede bulunan 4 kişi yaralandı.
Yozgat'ta otomobil kafeye daldı: 5 yaralı
YOZGAT - Yozgat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir kafeye daldı, kazada sürücü ile birlikte kafede bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Lise Caddesinde meydana geldi. Yücel G. idaresindeki 66 AAD 284 plakalı opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde bulunan bir kafeye daldı. Kazada sürücü ile birlikte kafede bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası kafede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.