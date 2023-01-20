Yozgat'ta otomobil kafeye daldı: 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Yozgat'ta otomobil kafeye daldı: 5 yaralı Yozgat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir kafeye daldı, kazada sürücü ile birlikte kafede bulunan 4 kişi yaralandı. Yozgat'ta otomobil kafeye daldı: 5 yaralı YOZGAT - Yozgat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir kafeye daldı, kazada sürücü ile birlikte kafede bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Lise Caddesinde meydana geldi. Yücel G. idaresindeki 66 AAD 284 plakalı opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde bulunan bir kafeye daldı. Kazada sürücü ile birlikte kafede bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kafede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yozgat 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yozgat'ta otomobil kafeye daldı: 5 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.