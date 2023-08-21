Yozgat Valisi Özkan, ölü sayısını 11 olarak açıkladı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsü şarampole uçtu. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan kazada ölü sayısını 11 olarak açıkladı.

Edinilen bilgiye göre kaza D-200 karayolu Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana geldi. 58 ADA 924, plakalı yolcu otobüsü Sorgun ilçesi çıkışında bulunan şeker fabrikasına yakın ir noktada bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan olay yerinde yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre ölü sayısını 11 olarak açıkladı. Özkan yaralıların ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti. Özkan kazayla ilgili incelemelerinin sürdüğünü kaydetti. - YOZGAT