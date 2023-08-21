Yozgat'ta Otobüs Kazası: 12 Ölü, 19 Yaralı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gece saatlerinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç paylaşımında, "Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA