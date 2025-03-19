Yozgat'ta Narkotik Operasyonu: 5 Bin 488 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Yozgat'ta Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüpheli araçta yapılan aramada 5 bin 488 adet sentetik hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği çalışmalarda Adana'dan Çorum istikametine giden araçta ve E.E.T. ve S.T. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 5 bin 488 adet sentetik hap ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar E.E.T. ve S.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT