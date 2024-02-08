Yozgat'ta Minibüs Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde geri giden minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Edinilen bilgilere kaza dün saat, 16.30 sıralarında Sorgun Agahefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi üzerinden ara sokağa geri giden minibüs o sırada yaya yürüyen emekli zabıta memuru 74 yaşındaki Ali Halıcı'ya çarptı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Halıcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Halıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT