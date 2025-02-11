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Yozgat'ta Minibüs Kazası: İki Öğretmen Yaralandı

Yozgat'ta Minibüs Kazası: İki Öğretmen Yaralandı
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi yakınlarında şarampole devrilen minibüste bulunan iki öğretmen hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi edilip taburcu edildi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Yukarıçulhalı köyü yakınlarında şarampole devrilen minibüsteki 2 öğretmen yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarıçulhalı köyü mevkiinde Y. G. idaresindeki minibüs, karla kaplı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan öğretmenler M.Ö. ve E.D. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Akdağmadeni Kaymakamı Cafer Kaymakçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah saatlerinde ilçemize bağlı Yukarıçulhalı köyüne yolcu taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu içinde yolcu olarak bulunan iki öğretmenimiz hafif şekilde yaralanmıştır, ayakta tedavileri yapılıp taburcu olmuştur. Öğretmenlerimize ve minibüste bulunan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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