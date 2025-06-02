Yozgat'ta Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 27 Yaralı

Yozgat'ta Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 27 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta taziye evinden dönenleri taşıyan midibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Midibüs şarampole devrildi: 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

YOZGAT - Taziye evinden dönenleri taşıyan midibüs Yozgat'ta şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Sivas'a taziye için giden yolcuları taşıyan Otokar marka midibüs, dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre midibüste bulunan 2 yolcu hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUAMMER YILDIZ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Yargı paketi Ahmet Türk'ü de tatmin etmedi: Hayal kırıklığı yarattı, endişelerimiz büyüdü

Ahmet Türk, büyük hayal kırıklığı yaşadı: Endişelerimiz büyüdü
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi

Ünlü iş insanı kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Hande Erçel ve Barış Arduç'tan tansiyonu yükselten sahne
İzmir'deki grev krizinde kim haklı?

İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Olaylı maça devlet el koydu

Olaylı maça devlet el koydu
Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti

Milli voleybolcu resmen Fenerbahçe'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.