Yozgat'ta Metamfetamin Operasyonu: 52.80 Gram Ele Geçirildi

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre narkotik ekiplerinin Sorgun ilçesinde şüpheli bir şahsın üzerinde ve aracında yaptığı aramada 52.80 gram metamfetamin ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı. - YOZGAT