Yozgat'ta Metamfetamin Operasyonu: 52.80 Gram Ele Geçirildi
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, narkotik ekipleri bir şahsın üzerinde ve aracında 52.80 gram metamfetamin ile bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre narkotik ekiplerinin Sorgun ilçesinde şüpheli bir şahsın üzerinde ve aracında yaptığı aramada 52.80 gram metamfetamin ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa