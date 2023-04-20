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Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 7 yaralı

Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 7 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyü yakınlarında meydana geldi. Kırıkkale istikametinden Yozgat istikametine giden Mehmet D. idaresindeki 06 DKV 365 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile otomobil içerisinde bulunan Satı D., Abdullah D., Özlem D. Meryem D., Yakup D. ve Yusuf D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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