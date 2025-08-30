Yozgat'ta Kiracı Dükkan Sahibine Bıçakla Saldırdı

Yozgat'ta kiracı, tartıştığı dükkan sahibini bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alınırken, olay olay anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Medrese Mahallesi'ndeki alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Dükkan sahibi H.K. ile henüz ismi öğrenilemeyen kiracısı arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kiracı, dükkan sahibini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.K.'nın Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT