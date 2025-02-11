Yozgat'ta Kayıp Alzheimer Hastası 13 Kilometre Uzaklıkta Bulundu
Yozgat'ta jandarma ekipleri, kayıp alzheimer hastası İ.Ç.'yi köyünden 13 kilometre uzakta, Boğazkale Yolu üzerinde buldu ve ailesine sağsalim teslim etti.
Yozgat'ta Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp alzheimer hastasını köyünden 13 kilometre uzakta buldu.
Yozgat merkeze bağlı Çorak Köyü'nde yaşayan alzheimer hastası İ.Ç.'nin kaybolduğu bilgisinin verilmesi üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. 4 asayiş timi, 1 komando timi, 1 istihbarat görevlisi ve 1 AFAD görevlisi ile yapılan aramada, İ.Ç, Çorak Köyü'nden yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta Bişek Köyü yakınlarında Boğazkale Yolu üzerinde yürürken bulundu. İ.Ç. ailesine sağsağlim teslim edildi. - YOZGAT