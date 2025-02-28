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Yozgat'ta Kaybolan Huzurevi Sakini 8 Kilometre Uzakta Bulundu

Yozgat'ta Kaybolan Huzurevi Sakini 8 Kilometre Uzakta Bulundu
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Yozgat'ta huzurevinden kaybolan 78 yaşındaki D.C., jandarma ve AFAD ekiplerinin hızlı çalışmaları sonucunda 8 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.

Yozgat'ta kaybolan huzurevi sakini, ekiplerin sıkı çalışması sonucu 8 kilometre ötede bulundu.

Olay, Yozgat merkeze bağlı Esenli köyündeki huzurevinde meydana geldi. Huzurevi sakini 78 yaşındaki D.C.'nin izinli olarak çıktığı huzurevine akşam saatleri olmasına rağmen dönmediği fark edildi.

Kayıp ihbarı üzerine 3 jandarma asayiş timi, 3 JASAT, dron destekli 2 AFAD personeli ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda D.C. huzurevinden yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Atatürk Yolu-Esenli yol ayrımında sağlıklı bir şekilde bulunarak kuruma teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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