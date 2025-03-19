Yozgat'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Bazı Karayolları Kapandı

Yozgat'ta etkili olan kar ve tipi sonrası bazı karayolları büyük araç geçişine kapatıldı.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Yozgat'ta ulaşımda aksamalar yaşandı. Beyaza bürünen kentte bazı karayolları ulaşıma kapatıldı. Sarıkaya'dan Sorgun istikametine, Sarıkaya'dan Doğankent istikametinde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Tipi nedeniyle kamyon, tır ve otobüslerin geçişlerine izin verilmedi. Akdağmadeni Pazarcık, Sivas istikametinde seyir halindeki tırın makaslama yapması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yozgat-Alaca yolundaki buzlanma nedeniyle ağır tonajlı ve çekici araçlara trafik geçici olarak kapatıldı. Yozgat-Boğazlıyan karayolu 49 ile 75'inci kilometreler arası, çekici araç trafiğine kapatıldı. Öte yandan Sorgun-Kayseri karayolu tipi ve maddi hasarlı kazalar nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Bahse konu karayollarında ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT