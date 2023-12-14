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Yozgat'ta Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta kontrolden çıkan kamyonet devrildi, kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Yozgat Çamlığı Milli Parkı Radar mevkiinde kontrolden çıkan K.O. idaresindeki 66 ADB 112 plakalı Fiat marka kamyonet, ormanlık alana devrildi. Kazada kamyonet içerisinde bulunan H.N.Z. olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ile H.S. ve E.D. ise yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağılık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yozgat Ölüm Trafik Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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