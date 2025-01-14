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Yozgat'ta Kaçakçılık Operasyonu: Birçok Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Yozgat'ta Kaçakçılık Operasyonu: Birçok Kaçak Ürün Ele Geçirildi
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Yozgat'ta jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonunda 17 bin 800 makaron, 3 bin 120 kaçak sigara ve çeşitli elektronik sigara ürünleri ele geçirildi. İki şahıs gözaltına alındı.

Yozgat'ta jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak makaron, sigara ve elektronik sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda A.B. ve M.B. isimli şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalar neticesinde, 17 bin 800 adet makaron, 3 bin 120 adet kaçak sigara, 7 bin 100 adet boş makaron, 32 adet elektronik sigara, 17 adet elektronik sigara likidi, 5 bin 450 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B. ve M.B. isimli şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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