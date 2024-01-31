Yozgat'ta Kaçak Makaron ve Tütün Operasyonu

Yozgat'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 410 bin makaron ve 247 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tütün kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışma çerçevesinde emniyet ekipleri şüpheli bir şahsın ikametinde ve uzantılarında yapılan aramalarda 410 bin kaçak makaron ve 247 kilogram da kaçak tütün ele geçirdi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - YOZGAT