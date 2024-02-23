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Yozgat'ta Kaçak Makaron Operasyonu: 111 Bin 200 Adet Ele Geçirildi

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yapılan operasyonda 111 bin 200 adet dolu ve boş kaçak makaron ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramada ayrıca kaçak tütün ve puro da bulundu. 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 111 bin 200 adet dolu ve boş kaçak makaron ele geçirildi, 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Yerköy ilçesinde kaçakçılık suçları ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 2 şahsın iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 84 bin 400 kaçak boş makaron, 26 bin 800 kaçak doldurulmuş makaron, 280 puro ve 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yozgat Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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