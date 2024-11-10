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Yozgat'ta Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Yozgat'ta Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şahısın üzerlerinde çeşitli kazı malzemeleri ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma ve kaçak kazıyla mücadele kapsamında Yozgat merkezinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar ve bölgede yapılan devriye faaliyetleri sonucunda, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen A.M.K., İ.B., N.A., M.A. ve A.Y. suçüstü yakalandı. Yakalanan kişilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 jeneratör, 2 hilti, 1 şarjlı matkap, 1 dedektör, 1 kürek, 1,4 gram esrar maddesi ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Yakalanan A.M.K., İ.B., N.A., M.A. ve A.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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