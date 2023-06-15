Yozgat'ta jandarma teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıl dönümü Yozgat'ta düzenlenen törenle kutlandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunup dua edildikten sonra şehit kabirleri tek tek ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Etkinlik daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, Atatürk Abidesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın ardından jandarma tarihi okundu. Program

Jandarma Sosyal Tesislerinde il protokolü ve şehit aileleri ile gazilerin katıldığı öğle yemeği ile sona erdi. - YOZGAT