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Yozgat'ta Jandarma Operasyonu: 20 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Yozgat'ta Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube'nin gerçekleştirdiği operasyonda, yol kontrolü sırasında bir araçta 20 bin adet makaron bulundu. Şüpheliler Y.A. ve E.Ş. gözaltına alındı.

Yozgat'ta Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube tarafından yapılan operasyonda 20 bin adet makaron ele geçirildi.

Alınan istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri yol kontrolünde şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Y.A. ve E.Ş. isimli şahısların aracında yapılan aramada 20 bin adet makaron ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Yozgat Jandarma Komutanlığı, her türlü kaçakçılık faaliyeti ile mücadele edileceğini vurguladı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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