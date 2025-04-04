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Yozgat'ta Jandarma Operasyonu: 186 Şüpheli Yakalandı

Yozgat'ta Jandarma Operasyonu: 186 Şüpheli Yakalandı
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Yozgat'ta jandarma ekipleri, Mart 2025'te gerçekleştirdikleri uygulamalarda 221 asayiş olayına müdahale ederek 186 şüpheliyi yakaladı. Sorgulanan 53 bin 675 kişi ve 23 bin 726 araç ile birlikte 136 umuma açık yer denetlendi.

Yozgat'ta jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ve uygulamalarda 221 asayiş olayında 186 şüpheli şahıs yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 01-31 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde meydana gelen 221 asayiş olayına müdahale ederken, olaylara karışan 186 kişi yakalandı. Asayiş denetimleri kapsamında 53 bin 675 kişi ve 23 bin 726 araç sorgulandı, 136 umuma açık yer denetlendi. Kaçakçılık suçlarından 49 kişiye işlem yapılırken göçmen kaçakçılığı hususunda meydana gelen olayda 1 Irak uyruklu kişiye idari işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde 8 bin 499 kişi ile 19 bin 382 araç sorgulandı. 881 araca cezai işlem uygulandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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