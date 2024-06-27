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Yozgat'ta İstinat Duvarından Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Yozgat'ta meydana gelen kazada, dönüş yapacağı sırada kontrolü kaybeden yaşlı adam, yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yozgat'ta dönüş yapacağı sırada yol kenarındaki yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından menfeze düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Kürşat Caddesi'nde meydana geldi. Saim Polat (76), idaresindeki ATV ile seyir halindeyken dönüş yapacağı sırada kontrolü kaybederek yol kenarında bulunan istinat duvarından aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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