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Yozgat'ta internet kafelere ve oyun salonlarına denetim yapıldı

Yozgat'ta internet kafelere ve oyun salonlarına denetim yapıldı
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il merkezindeki internet kafeler ve oyun salonlarında güvenlik önlemleri, çocuk işçi çalıştırılması ve yasa dışı tütün kullanımı açısından denetimler gerçekleştirdi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan internet kafeler ve oyun salonlarını denetledi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezindeki internet kafeler ve oyun salonlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, iş yerlerindeki güvenlik kameralarının işleyişi, antivirüs ve güvenlik duvarı uygulamalarının durumu, küçük yaşta işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı, iş yerlerinde tütün ve tütün mamullerinin kullanılıp kullanılmadığı, velisi veya vasisi bulunmayan 12 yaşından küçük çocukların mekanlara alınıp alınmadığı kontrol edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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