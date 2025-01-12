Yozgat'ta İnternet Kafe ve Oyun Salonlarına Denetim

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bulunan İnternet Kafe ve oyun salonlarını denetledi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İl merkezinde 2 internet kafe ile 3 oyun salonunda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde Güvenlik kameraları, antivirüs ve güvenlik duvarı uygulamaları, yaşı küçüklerin çalıştırılıp çalıştırılmadığı, iş yeri içerisinde tütün mamulleri kullanılıp kullanılmadığı, yanlarında aile büyükleri olmayan 12 yaşından küçük çocukların işyerine alınıp alınmadığı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 145 kişi sorgulandı. - YOZGAT