Yozgat'ta İki Katlı Evde Yangın Paniği

Yozgat'ta iki katlı evin üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgeler göre yangın, Dikmesöğüt Köyü'nde iki katlı bir evde çıktı. Elektrik aksamından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangını fark eden hane sakini İbrahim Deniz, eşi ve iki çocuğu ile birlikte dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı. - YOZGAT