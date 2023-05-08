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Yozgat'ta iki firari yakalandı

Yozgat'ta iki firari yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.G. isimli hükümlü ile vergi usul kanundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş yakalama kararı bulunan Z.Ş.Ö.'nün Yozgat merkezdeki evlerinde saklandığını tespit etti.

Ekipler ikametlere yaptığı operasyonda M.E.G. ve Z.Ş.Ö.'yü yakaladı. Şahıslar, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yozgat JASAT 3. Sayfa Haberler

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