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Yozgat'ta Huzur Uygulaması: 2 Binden Fazla Sorgulama Yapıldı

Yozgat'ta Huzur Uygulaması: 2 Binden Fazla Sorgulama Yapıldı
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bozok-17 huzur uygulamasında 2 bin 140 kişi sorgulandı, araması olan bir kişi yakalandı. 52 ekip ve 206 personel ile gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik incelemeler yapıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla düzenlenen Bozok-17 huzur uygulamasında 2 bin 140 kişi sorgulandı, araması olan bir kişi yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 17'incisi düzenlenen huzur uygulamaları kapsamında il genelinde 52 ekip 206 personel ile 2 bin 140 kişinin sorgulanması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda hafif yaralama suçundan araması bulunan bir kişi, asker kaçağı olduğu tespit edilen iki kişi yakalanarak gözaltına alında. Huzur uygulamaları kapsamında şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulamada 497 aracın sorgulanması yapılırken, 34 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca 90 umuma açık yerler, 5 metruk bina ve 43 park bahçe kontrol edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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