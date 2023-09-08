Yozgat'ta Hırsızlık Suçundan Aranan Kişi Yakalandı
Yozgat'ta çeşitli hırsızlık suçlarından hüküm giyen bir kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından otobüste yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta, çeşitli hırsızlık suçlarından hüküm giyen bir kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlık suçundan aranan G.M.P'nin otobüsle yolculuk yaptığını tespit etti.
Ekipler, Boğazlıyan ilçesindeki uygulama noktasında durdurdukları otobüste söz konusu kişiyi yakaladı.
Hakkında çeşitli hırsızık suçlarından 22 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.M.P, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa