Yozgat'ta Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Yozgat'ta kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası olan K.G., jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
Yozgat'ta kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile aranan K.G. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan K.G. tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa