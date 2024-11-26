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Yozgat'ta Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Yozgat'ta Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu sonucunda, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.E. isimli şahıs yakalanarak tutuklandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri JASAT'ın yaptığı operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Hakkında '5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet' suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.E isimli şahıs, Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Yozgat'ta yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.E. isimli şahıs, çıkarıldığı Adli Makamlarca tutuklanarak Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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