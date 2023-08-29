Yozgat'ta Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı
3. Sayfa Haberleri
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında onaylanmış hapis cezası bulunan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında onaylanmış hapis cezası bulunan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.
JASAT ekiplerince hakkında 14 yıl 7 ay 27 gün onaylanmış hapis cezası bulunan zanlı Yozgat il merkezinde saklandığı evde yakalandı. Göz altına alınan zanlı Adli işlemlerinin ardından Yozgat T Tipi Cezaevine gönderildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa