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Yozgat'ta Hapis Ceza Tespit Edilen İki Şahıs Yakalandı

Yozgat'ta Hapis Ceza Tespit Edilen İki Şahıs Yakalandı
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Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi, JASAT ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. İ.M. ve A.K. isimli şahıslar, sırasıyla yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan kişilerdi.

Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, JASAT ekiplerince yakalanıp adli makamlarca cezaevine teslim edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemeler sonucu hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan İ.M.'yi Sarayken ilçesinde, hırsızlık suçundan 3 ay 14 gün hapis cezası bulunan A.K.'yi ise il merkezinde yakaladı.

Yakalanan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemenin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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