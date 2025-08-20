Yozgat'ta Hafif Ticari Araç Silindire Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Duralidayılı köyü yakınlarında meydana gelen kazada, hafif ticari araç park halindeki silindire çarptı. Olayda 69 yaşındaki bir yolcu yaşamını yitirirken, sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sorgun'a bağlı Duralidayılı köyü yakınlarında meydana geldi. Çekerek istikametinden Sorgun istikametine gitmekten olan 73 yaşındaki N.Ş. idaresindeki 06 EY 0564 plakalı hafif ticari araç, park halindeki silindire çarptı. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan 69 yaşındaki Fermude Şanlı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü N.Ş. ağır yaralanarak, Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
