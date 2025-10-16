Yozgat'ta Firari Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Yozgat'ta kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT'ın düzenlediği operasyonda hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs E.Ü. yakalandı.

Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği tespit edilen şahsın, hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - YOZGAT