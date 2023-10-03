Yozgat'ta Firari Hükümlüler Yakalandı
Yozgat'ta çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten yaralama suçundan hakkında 6 yıl 10 15 gün hapis cezası bulunan H.H.S. ile hakkında kaçakçılık suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan O.A.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine teslim edildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa