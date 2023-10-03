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Yozgat'ta Firari Hükümlüler Yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Yozgat'ta çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten yaralama suçundan hakkında 6 yıl 10 15 gün hapis cezası bulunan H.H.S. ile hakkında kaçakçılık suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan O.A.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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