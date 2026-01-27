Haberler

Yozgat'ta 8 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Yozgat'ta 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A isimli firari hükümlü, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı. Ekipler, hakkında 'silahla tehditle gasp' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A isimli şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı. Hükümlü, hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - YOZGAT

