Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.E.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu firari, kısa sürede yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT