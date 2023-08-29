Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı
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Yozgat'ta hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 27 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay 27 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hırsızlık suçundan aranan İ.E'nin kent merkezindeki evinde saklandığını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, İ.E'yi yakaladı.
Hakkında 14 yıl 7 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - 3. Sayfa