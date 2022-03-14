Yozgat'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polislerce yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polislerce yakalandı.
Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında 'cinsel saldırı' suçundan aranması bulunan G.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yozgat Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosunca 20 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası
bulunan firari G.Y. yakalanarak savcılıkça gözaltına alındı.
G.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. - YOZGAT
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa