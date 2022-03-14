Yozgat'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Yozgat'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yozgat'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polislerce yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polislerce yakalandı.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında 'cinsel saldırı' suçundan aranması bulunan G.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yozgat Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosunca 20 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası

bulunan firari G.Y. yakalanarak savcılıkça gözaltına alındı.

G.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Yerköy, Yozgat, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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