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Yozgat'ta Firar Eden 4 Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Yozgat'ta Firar Eden 4 Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı
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Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden 4 hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Ankara'da yakalandı. Ekipler, firarilerin yakalanması için çalışmalar başlattı.

Yozgat'ta cezaevinden firar eden 4 hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan 13 Ekim'de firar eden 4 hükümlü, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Ankara'da yakalandı.

JASAT ekipleri cezaevinden firar eden 4 firarinin yakalanması için çalışma başlattı. Firarilerin Ankara'da olduğu bilgisini alan ekipler, düzenledikleri operasyonda hakkında 'Kasten Öldürme Suçundan' 20 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.Ş., 'Dolandırıcılık' suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan N.A., 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlamak' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezaları bulunan U.K. ve S.E.'yi yakaladı.

Yakalanan firariler hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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