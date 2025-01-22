Yozgat'ta FETÖ Üyesi N.T. Yakalandı
Yozgat'ta 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan aranan N.T., jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda saklandığı adreste yakalanarak tutuklandı.
Yozgat'ta 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak' suçundan aranan N.T. isimli şahıs saklandığı adreste yakalandı.
Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, İSTH Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan gözaltına alınan N.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa