Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor

Kimyasal madde alarmı! Bir şehrimizde sular tamamen kesildi
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak

Bakanlıktan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, hepsi toplatılacak
ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı

Düşen uçakta onlar da varmış! Akıbetleri bilinmiyor

Yozgat'ta Eşzamanlı Uygulama Düzenlendi

Yozgat'ta Eşzamanlı Uygulama Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, merkez ve 13 ilçede eşzamanlı uygulama gerçekleştirerek çeşitli denetimler yaptı. Uygulamada 1944 kişi sorgulandı, 549 araç kontrol edildi ve 90 umuma açık iş yeri denetlendi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü merkezde ve 13 ilçede eşzamanlı uygulama düzenledi.

Uygulamaya 73 ekip 181 personel katıldı. Denetimlerde 1944 kişi sorgulandı, 4 yoklama kaçağı olarak aranan kişi yakalandı, 549 araç sorgulandı, 1 araç trafikten men edildi, 44 araca cezai işlem uygulandı, 90 umuma açık iş yeri denetlendi, 37 park bahçe ve 13 metruk bina kontrol edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Beşiktaş'ı Cengiz'den vazgeçiren yıldız belli oldu
img

Yol delindi sürücü içine düştü! Halka "Sifona az basın" uyarısı
img

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu

İşte Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Bu tartışma çok su kaldırır! Ece Üner'den Fatih Portakal'a ağır mı ağır sözler

Ece Üner'den Fatih Portakal'a kavgada söylenmeyecek sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı

Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı valiye önemli görev
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.