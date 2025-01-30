Yozgat'ta Eşzamanlı Uygulama Düzenlendi
Yozgat Emniyet Müdürlüğü, merkez ve 13 ilçede eşzamanlı uygulama gerçekleştirerek çeşitli denetimler yaptı. Uygulamada 1944 kişi sorgulandı, 549 araç kontrol edildi ve 90 umuma açık iş yeri denetlendi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü merkezde ve 13 ilçede eşzamanlı uygulama düzenledi.
Uygulamaya 73 ekip 181 personel katıldı. Denetimlerde 1944 kişi sorgulandı, 4 yoklama kaçağı olarak aranan kişi yakalandı, 549 araç sorgulandı, 1 araç trafikten men edildi, 44 araca cezai işlem uygulandı, 90 umuma açık iş yeri denetlendi, 37 park bahçe ve 13 metruk bina kontrol edildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa